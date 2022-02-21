Узбекистан и Иран планируют нарастить сотрудничество в сферах промышленности, инвестиций и торговли

БАКУ /Trend/ - В рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Иран в г.Тегеране состоялась встреча сопредседателей Узбекско-Иранской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству: заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардора Умурзакова и министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Саида Реза Фатими Амина.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи были предметно рассмотрены имеющиеся вопросы, решение которых позволит существенно продвинуться в углублении взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана и Ирана в сферах инвестиционного, промышленного и торгового сотрудничества.

Был рассмотрен текущий статус проводимой работы по созданию необходимых условий для увеличения узбекско-иранского товарооборота. Изучены вопросы, связанные с подготовкой к подписанию проекта Соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Ираном, по итогам чего были выработаны и согласованы взаимоприемлемые решения.

Стороны пришли к общей позиции о необходимости полного задействования потенциала взаимной торговли, в частности, отметив имеющиеся возможности для наращивания взаимных поставок продовольствия и продукции сельского хозяйства, востребованных на рынках двух стран. Также была достигнута договоренность об ускорении работ по подписанию Меморандума о взаимопонимании между таможенными ведомствами двух стран по обмену электронной информацией о перемещении товаров и транспортных средств между двумя странами.

Стороны уделили особое внимание дальнейшим совместным мерам по углублению инвестиционного сотрудничества с акцентом на сферу промышленности. Отметив успешный опыт, наработанный иранскими компаниями в создании производств в Узбекистане, участники переговоров обменялись видением перспектив дальнейшего развития взаимодействия в данном направлении. В данном контексте была отмечена актуальность проведения предстоящего Узбекско-Иранского бизнес-форума, который состоится 21 февраля в г.Тегеране. Была выражена взаимная готовность к активному привлечению представителей деловых кругов двух стран, которые примут участие в мероприятии, к налаживанию прямых контактов и выходу на конкретные договоренности непосредственно на полях форума.

Кроме этого, в рамках встречи были рассмотрены и другие вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в том числе входящие в повестку 14-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Иран.

По итогам встречи стороны договорились об активизации диалога по всем рассмотренным направлениям сотрудничества в целях ускоренной реализации достигнутых договоренностей.