Российская авиакомпания Ural Airlines запустила чартерный рейс в узбекский город
БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Ural Airlines совершила первый чартерный рейс в узбекский город Фергана, передает Trend со ссылкой на пресс-службу компании Uzbekistan Airports.
Как сообщает пресс-служба, 18 февраля в международном аэропорту Ферганы (Узбекистан) приземлился борт А-321 российской авиакомпании Ural Airlines, совершивший первый чартерный рейс из Калуги (Россия).
До конца февраля планируется осуществить ещё два рейса по этому направлению. Планируется, что с марта самолеты по маршруту Калуга – Фергана – Калуга будут летать еженедельно, говорится в сообщении.
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