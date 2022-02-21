Российская авиакомпания Ural Airlines запустила чартерный рейс в узбекский город

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Ural Airlines совершила первый чартерный рейс в узбекский город Фергана, передает Trend со ссылкой на пресс-службу компании Uzbekistan Airports.

Как сообщает пресс-служба, 18 февраля в международном аэропорту Ферганы (Узбекистан) приземлился борт А-321 российской авиакомпании Ural Airlines, совершивший первый чартерный рейс из Калуги (Россия).

До конца февраля планируется осуществить ещё два рейса по этому направлению. Планируется, что с марта самолеты по маршруту Калуга – Фергана – Калуга будут летать еженедельно, говорится в сообщении.