В Пекине обсуждены новые механизмы наращивания импорта и экспорта между Узбекистаном и Китаем

БАКУ /Trend/ - Представители Посольства Узбекистана в Китае в рамках расширения торгово-экономических и промышленных связей с КНР провели встречу с заместителем председателя Китайской торговой палаты по импорту и экспорту оборудования и электротехнической продукции Ши Ёнгхонгом, передает Trend со ссылкой на ИА «Дунё».

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации инициатив, выдвинутых на узбекско-китайских встречах на высшем и высоком уровнях.

Руководство крупнейшей торговой палаты Китая, специализирующейся на развитии промышленности и электротехники, выразило готовность развивать межрегиональные связи с Узбекистаном и поддерживать реализацию новых проектов в стране за счет китайских инвесторов.

Стороны договорились распространять еженедельные дайджесты в газетах, журналах и на сайтах Торгово-промышленной палаты и Министерства коммерции, создавая новый механизм информирования о положительных сдвигах в развитии промышленности и торговли Узбекистана и новых проектах, предлагаемых для совместной реализации.

Следует отметить, что Китайская торговая палата по импорту и экспорту оборудования и электротехнической продукции является крупнейшей ассоциацией, объединяющей около 10,000 государственных предприятий, крупных производств, среднего и малого бизнеса по 25 направлениям.

В состав палаты, основанной в 1988 году, входят такие китайские компании гиганты, как «Xuawei», «Xiaomi», «Haier», «Great Wall Motors» и «Honghua Group».