В Узбекистане будут реализованы новые проекты в области гидроэнергетики

БАКУ /Trend/ - В соответствии со Стратегией развития Узбекистана на 2022-2026 годы в стране будет построено 15 новых гидроэлектростанций (ГЭС) общей мощностью 868 МВт.Кроме того, ещё 5 действующих ГЭС будут модернизированы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

В результате с 2026 года ежегодно будет вырабатываться дополнительно 868 МВт генерирующих мощностей, включая:

▪️7 дополнительных ГЭС общей мощностью 173 МВт в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях, которые будут построены в 2022 году;

▪️В 2023 году будет завершена модернизация 1 ГЭС в Ташкентской области и 2 - в Кашкадарьинской и Андижанской областях общей мощностью 29 МВт;

▪️В 2024 году будет завершена модернизация 4 ГЭС в Андижанской, Наманганской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях общей мощностью 122 МВт;

▪️В 2025-2026 годах будут введены в эксплуатацию 4 ГЭС общей мощностью 544 МВт в Кашкадарьинской и Ташкентской областях.

Благодаря этой работе к 2026 году общая мощность гидроэлектростанций страны достигнет 2 920 МВт.