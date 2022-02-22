Обсуждены вопросы экономического партнерства Узбекистана и Ирана

БАКУ /Trend/ - 21 февраля текущего года в г.Тегеране состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсеном Резайи Миргаедом, сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние экономического партнерства двух стран и первоочередные задачи по его углублению, в том числе в свете договоренностей, достигнутых в рамках 14-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Иран.

Выражена взаимная готовность к практическому сотрудничеству по увеличению узбекско-иранского товарооборота. Важным шагом в данном направлении должно стать подписание Соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Ираном. В связи с этим, стороны определили меры по активизации межведомственного взаимодействия, нацеленного на ускорение согласования данного документа.

Озвучены конструктивные предложения по наращиванию инвестиционного сотрудничества в сферах строительства, сельского хозяйства, фармацевтической, электротехнической, химической и легкой промышленности, а также в области производства строительных материалов. Достигнута договоренность о проработке соответствующими министерствами, ведомствами, отраслевыми объединениями и частными компаниями двух стран новых перспективных проектов в данных направлениях.

Акцент был также сделан на расширении сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Подчеркнуты широкие перспективы для наращивания партнерства в данной области, имея в виду увеличение объемов прямых и транзитных грузоперевозок через территории двух стран, а также создание новых выгодных транспортных маршрутов.

Стороны выразили взаимную приверженность практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам 14-го заседания Узбекско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По итогам встречи достигнута договоренность об активизации двусторонних контактов для ускоренного продвижения рассмотренных направлений сотрудничества и оперативного решения возникающих вопросов.