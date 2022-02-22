В Узбекистане рассмотрены важные экономические и социальные проекты

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов по совершенствованию управления многоквартирным жилищным фондом и развитию системы теплоснабжения в городе Ташкенте, благоустройству и озеленению махаллей, а также проектов в сфере геологии и химической промышленности, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Коммунальные услуги — сфера, которая затрагивает жизни миллионов людей. Прежде обслуживание многоэтажных домов осуществлялось только товариществом собственников, качество этого процесса обычно снижается в случае нехватки ресурсов и специалистов. Поэтому сегодня предусмотрены и другие формы управления жилищным фондом.

В 2020 году в качестве эксперимента 110 многоквартирных домов в Юнусабадском районе Ташкента в установленном законодательством порядке были переданы управляющим компаниям. Эксперимент продолжился в 2021 году во всех областных центрах, городах Чирчике и Ангрене, в них была налажена деятельность 15 управляющих компаний.

Например, одна управляющая компания обслуживала 116 многоквартирных домов в городе Навои, во время ее деятельности просроченная задолженность сократилась вдвое. Компания закупила 34 вида спецтехники и запустила более 20 новых услуг для жителей и предпринимателей.

Глава государства подчеркнул необходимость стимулировать расширение этой системы и внедрить до конца года деятельность управляющих компаний во всех районах Ташкента, за исключением товариществ и непосредственных управляющих, услугами которых население довольно.

Для этого на местах будет работать специальная рабочая группа для изучения деятельности товариществ собственников жилья, мнений и предложений населения, решения финансовых проблем товариществ и управляющих компаний.

Поручено проработать вопрос о передаче территорий, обслуживаемых товариществами с неудовлетворительным деятельностью и финансовым состоянием, управляющим компаниям на основе открытого конкурса.

Определено, что управляющим компаниям будут предоставлены определенные преференции и льготы. В частности, они будут освобождены от налогов на прибыль и имущество, им будет разрешено заключать прямые договоры по аутсорсингу обслуживания объектов социальной сферы. Намечено выделить кредитные ресурсы в размере 90 миллиардов сумов на приобретение спецтехники и оборудования, в течение следующих трех лет будет применяться нулевая ставка таможенной пошлины на импортируемое оборудование и технику, проблемные кредиты товариществ, принявших решение о ликвидации, будут заморожены на 3 года.

Министерству жилищно-коммунального обслуживания поручено организовать такую ​​работу во всех регионах.

В ходе презентации также представлена ​​информация о проектах, которые будут реализованы в системе теплоснабжения в 2022 году.

В частности, в текущем году планируется модернизировать 10 котельных и построить 2 новые, обновить 120 километров тепловых сетей, в результате чего улучшить теплоснабжение 24,4 тысячи квартир и 51 социального объекта.

Как отмечал ранее глава государства, что у каждой махалли должен быть свой экономический, социальный и просветительский центр.

На презентации была представлена ​​информация о работе, проводимой в Ташкенте в этом направлении. Отмечалось, что в махаллях будут построены детские и спортивные площадки, обустроены тротуары и высажены деревья. Для этого из бюджета каждой из 579 махаллей выделено по 1 миллиарду сумов.

Президент поручил эффективно использовать эти средства и при необходимости выделить дополнительные средства из местного бюджета. Необходимо провести текущий и капитальный ремонт 2 тысячи многоквартирных домов с привлечением управляющих компаний.

Как известно, что в стране реализуется общенациональный проект «Яшил макон». В частности, в этом году в столице планируется посадить 1 миллион саженцев декоративных и плодовых деревьев. На презентации представлена ​​информация о работе в этом направлении в разрезе районов и улиц.

Рассмотрен также проект Государственного музея искусств, который будет построен в Национальном парке, в частности дизайн-проект размещения выставок, экспозиций и других помещений, подготовленный всемирно известным архитектурным бюро "Atelier Brückner".

В ходе презентации предстоящей работы в сфере геологии изложены планы по добыче высокотехнологичных металлов. В частности, рассмотрены вопросы освоения запасов меди, редких металлов, магния, лития и графита, расширения геологоразведочных работ на углеводороды.

Глава государства также был проинформирован о проектах, реализуемых в химической промышленности страны.

В частности, строится химико-индустриальный технопарк "Чирчик" общей площадью более 31 гектар. В 2022 году в технопарке будут реализованы проекты на общую сумму 16,5 миллиона долларов, в том числе производство компонентов полимерных термоэластопластов, вспененного полипропилена, микробиологических препаратов, бумаги и косметики.

Намечены проекты по организации производства фосфорных и комплексных минеральных удобрений в Ташкентской области, нитрата и сульфата калия, пропилена из метанола и другой химической продукции на базе АО «Навоиазот», внедрению цифровых технологий в отрасль, созданию химического научно-производственного и образовательного кластера.

Ответственным лицам даны указания по своевременной и эффективной реализации представленных проектов.