Узбекистан и Пакистан нацелены на укрепление двусторонних связей

БАКУ /Trend/ - В городе Исламабаде (Пакистан) состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с Премьер-министром Пакистана Имран Ханом, передает Trend со ссылкой на Министарство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных направлениях. Отмечалось, что встреча лидеров государств, состоявшаяся в городе Ташкенте (Узбекистан) в рамках проведения Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» придала новый импульс развитию стратегического партнерства двух государств.

Обсуждая широкую повестку узбекско-пакистанского взаимодействия, стороны уделили отдельное внимание мерам по дальнейшему наращиванию инвестиционного, торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества.

Отмечалось, что на фоне растущих показателей экономического партнерства, Узбекистан и Пакистан в настоящее время обладают значительным незадействованным потенциалом для увеличения товарооборота, наращивания количества совместно реализуемых инвестиционных проектов и углубления промышленной кооперации. Так, вопреки негативным последствиям пандемии в 2021 году странам удалось на 50 процентов увеличить объемы взаимной торговли, а количество предприятий с пакистанским капиталом, действующих в Узбекистане, за последние несколько лет выросло почти в 6 раз.

Стороны приветствовали успех, достигнутый в реализации совместных проектов в фармацевтической отрасли и сфере производства строительных материалов. При этом было озвучено, что стороны ведут интенсивную работу по активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества в сферах легкой промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и других направлениях. Выражена взаимная готовность к совместным шагам по продвижению всех имеющихся вопросов, в частности, связанных с согласованием Соглашения о преференциальной торговле и имплементацией Совместного плана действий по практической реализации Соглашения о транзитной торговле.

Отдельное внимание было уделено проекту строительства трансафганской железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» и дальнейшим шагам по его реализации. Стороны подчеркнули важность данной инициативы для стимулирования экономического развития и наращивания транспортно-транзитного потенциала региона и обозначили взаимную приверженность реализации достигнутых ранее договоренностей.

Также были рассмотрены вопросы расширения межрегионального сотрудничества. Стороны приветствовали состоявшийся в феврале текущего года визит в Бухарскую и Наманганскую области губернатора пакистанской провинции Пенджаб и выразили готовность к реализации достигнутых договоренностей в сферах промышленности и образования. Также была отмечена перспективность налаживания двусторонних связей между городами Термез (Узбекистан) и Пешавар (Пакистан), а также между Сурхандарьинской областью Республики Узбекистан и провинцией Хайбер-Пахтунхва Исламской Республики Пакистан.

По итогам встречи были намечены и согласованы дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества в рамках обсужденных направлений.