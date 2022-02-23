В Узбекистане разрабатываются зарядные устройства для электромобилей

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в рамках развития «зеленой экономики» разрабатывается ряд инновационных проектов, в том числе проект по созданию и разработке скоростных зарядных устройств для электромобилей на основе использования солнечной энергии, передает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

Как известно, в соответствии с постановлением Президента страны «О мерах по развитию возобновляемой и водородной энергетики в Республике Узбекистан» при Министерстве энергетики создан Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии.

Согласно постановлению, в Институте организованы Научно-исследовательский центр водородной энергетики и Лаборатория испытаний и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики, в которых в настоящее время проводится ряд тематических научных исследований.

В частности, при технической поддержке китайской компании Henan Suda Electric Vehicle Technology Co., Ltd. Институту выделено 20 электромобилей, на базе которых будут проводиться научные исследования. Это связано с тем, что электромобили являются неотъемлемой частью «зеленой» экономики, и, в частности, развития «зеленой» энергетики.

Следует отметить, что на территории самого Института установлены солнечные панели общей мощностью 48 кВт⋅ч, на базе которых вырабатывается электроэнергия, обеспечивающая организацию бесперебойным электроснабжением.

Для ускорения развития отрасли учеными Института реализуется ряд научно-исследовательских проектов.

Первый из них - Проект по созданию и разработке скоростных зарядных устройств для электромобилей с использованием солнечной технологии.

Цель проекта – разработка с учетом климатических условий Узбекистана для внедрения во всех регионах устройств по быстрой зарядке электромобилей, которые будут работать параллельно с местной электросетью, через солнечные фотоэлектрические станции с системой накопления энергии.

В результате каждая установленная в стране такая система будет вырабатывать 32 тыс.кВт⋅ч электроэнергии в год, что рассчитано на зарядку 950 электромобилей, а кроме того, экономить 11,2 тыс. кубометров природного газа и предотвращать выброс в атмосферу 19,8 тонны вредных веществ.

Темой второго разрабатываемого Институтом проекта является разработка и подготовка технико-экономического обоснования внедрения солнечных фотоэлектрических систем в центральную электрическую сеть.

Проект предусматривает разработку конкретных решений, технико-экономических обоснований и критериев безопасной эксплуатации фотоэлектрических систем в регионах страны с учетом климатических условий.

Предусмотрено, что фотоэлектрические системы будут способны использоваться во всех отраслях экономики, в жилых районах, частных и государственных предприятиях, подключенных к общей сети.

Преимущество заключается в том, что электроэнергия, вырабатываемая фотогальваникой, передается в сеть с минимальными потерями. Будут разработаны рекомендации по подключению фотоэлектрических систем к сети и тарифным механизмам с учетом климатических условий регионов.

Третий проект: Мелкосерийное производство метеостанций для измерения солнечной радиации, скорости и направления ветра, температуры воздуха, осадков.

В Проект, который будет совместно реализован Министерством энергетики и Узгидрометом, планируется вовлечь высшие учебные заведения, промышленные предприятия, а также фермерские хозяйства и другие виды предпринимательства.

Это позволит строить в стране солнечные и ветряные станции на основе базы данных, полученной на метеостанциях, тем самым точнее прогнозируя метрологические изменения, обеспечивая максимальную эффективность работы ФЭС и ВЭС.

Институт в целях дальнейшего развития сферы возобновляемой и водородной энергетики планирует приём на работу новых специалистов, перспективной молодёжи, научных сотрудников.