Узбекская авиакомпания возобновит полеты в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит полеты в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Возобновляется регулярное прямое авиасообщение между Азербайджаном и Узбекистаном. АО Uzbekistan Airways планирует с 8 марта возобновить перелеты между Баку и Ташкентом, приостановленные из-за пандемии коронавируса", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, специальные рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в аэропорт Ташкента и обратно будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и четвергам.

Продажа билетов на эти рейсы открыта на сайте Uzbekistan Airways. Также билеты доступны в аккредитованных агентствах авиакомпании ​и ее представительстве в Азербайджане, говорится в сообщении.

Указанные рейсы в период пандемии будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет. К перевозке будут допускаться те категории пассажиров, которым разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)