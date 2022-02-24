В Узбекистане официально отменяется масочный режим

С 1 марта текущего года узбекистанцы могут находиться на открытых пространствах без медицинских масок.

Как передает Trend со ссылкой на Kun.uz, об этом говорится в решении специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

При этом в следующих местах узбекистанцам рекомендуют носить маски:

- общественный транспорт;

- крупные торговые центры;

- образовательные учреждения;

- государственные и негосударственный учреждения;

- мечети, театры, кинотеатры, музеи, дворцы культуры и другие места, где наблюдается скопление людей.

В документе говорится, что в рабочее время сотрудники медицинских учреждения обязаны носить маски.