В Узбекистане официально отменяется масочный режим
С 1 марта текущего года узбекистанцы могут находиться на открытых пространствах без медицинских масок.
Как передает Trend со ссылкой на Kun.uz, об этом говорится в решении специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.
При этом в следующих местах узбекистанцам рекомендуют носить маски:
- общественный транспорт;
- крупные торговые центры;
- образовательные учреждения;
- государственные и негосударственный учреждения;
- мечети, театры, кинотеатры, музеи, дворцы культуры и другие места, где наблюдается скопление людей.
В документе говорится, что в рабочее время сотрудники медицинских учреждения обязаны носить маски.
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