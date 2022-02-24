Российский «Совкомбанк» выкупил акции Узагроэкспортбанка

БАКУ /Trend/ - Агентство по управлению государственными активами сообщает о достижении соглашения с ПАО “Совкомбанк” (Российская Федерация) о продаже 100 процентов государственного пакета акций АКБ “Узагроэкспортбанк” за 4 миллиона долларов, передает Trend cо ссылкой на узбекское агентство.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан “О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы” от 12 мая 2020 года, исходя из мировой практики, результатов анализа деятельности АКБ “Узагроэкспортбанк”, а также, следуя рекомендациям консультанта по приватизации, процесс продажи 100 процентов государственного пакета акций реализован на конкурентной основе путем публичного конкурса.

Для процесса продажи в качестве консультанта по приватизации была привлечена международная компания “Grant Thornton”, оценка произведена международной компанией “KPMG”.

Интерес в приобретении государственного пакета акций АКБ “Узагроэкспортбанк” выразили 4 претендента, от которых были получены заявки.

Каждому претенденту была предоставлена возможность доступа в комнату виртуальных данных (VDR) для изучения относящейся к банку финансовой, юридической, организационной и налоговой информации, проведения анализа деятельности (due diligence), получения ответов от консультанта по приватизации, менеджмента банка и предоставлена возможность посещения банка.

Было принято во внимание, что среди поступивших предложений, ПАО “Совкомбанк” отвечает требованиям как претендент, непосредственно занимающийся банковской деятельностью, способный привнести не только иностранные инвестиции в страну, но также и опыт иностранного банка, современные финансовые продукты и услуги.

Принимая во внимание соответствие предложения ПАО “Совкомбанк” нормативно-правовым требованиям, регулирующим банковскую деятельность и рекомендациям консультанта по приватизации, а также учитывая ценовые параметры предложения и намерения ПАО “Совкомбанк” по развитию АКБ “Узагроэкспортбанк”, ПАО “Совкомбанк” был выбран победителем публичного конкурса, в связи с чем между ним и Агентством по управлению государственными активами были подписаны юридически обязывающие документы по Сделке.