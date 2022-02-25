В Узбекистане рассмотрены перспективы развития бизнеса в Каракалпакстане

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана ознакомился в городе Нукусе с деятельностью ситуационного центра инвестиционных проектов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Центр представляет собой единую систему формирования, реализации и мониторинга бизнес-проектов. Здесь оперативно взаимодействуют министерства, ведомства, регионы и организации по принципу "единое окно".

В центре действуют три группы - региональных проектов, стратегического развития и оперативного содействия предпринимателям. Также, создан Совет предпринимателей, который обсуждает с проектными группами новые идеи и предложения, привлекает деловых людей к их реализации.

Кроме того, специалисты Министерства инвестиций и внешней торговли и Торгово-промышленной палаты разрабатывают и предлагают населению готовые проекты с учетом специфики региона.

За центром закреплены представители ведущих отраслей промышленности. Президенту представлена информация о запланированных отраслевых проектах для Каракалпакстана.