Правительство Узбекистана и ООН завершают первую совместную программу Фонда ЦУР

Узбекистан 25 февраля 2022 10:58 (UTC+04:00)
Правительство Узбекистана и ООН завершают первую совместную программу Фонда ЦУР

БАКУ /Trend/ - Правительство Республики Узбекистан в партнерстве с агентствами ООН завершили первую совместную программу, профинансированную Совместным Фондом Целей устойчивого развития (ЦУР),передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

Три агентства – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), международная организация труда (МОТ) и Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством финансов отчитались о результатах в сфере социальной защиты, достигнутых в рамках Совместной программы в 2020-2021гг.

Совместный фонд ЦУР Организации Объединенных Наций выделил 2 миллиона долларов США для достижения двух целей в рамках программы: совершенствование системы социальной защиты в целях ускорения процесса достижения ЦУР, а также расширение многостороннего сотрудничества. Со стороны ООН программу возглавил ЮНИСЕФ.

«Три агентства ООН – ЮНИСЕФ, МОТ и ПРООН, объединили знания и опыт для того, чтобы поддержать Правительство в создании основы для сильной системы социальной защиты. Высокие результаты были достигнуты за эти два года и более двух миллионов людей получили непосредственную пользу от этой совместной работы. Многое еще необходимо выполнить, чтобы обеспечить всестороннюю социальную защиту для всех, не оставляя никого позади. Мы готовы продолжать и дальше поддерживать Правительство Узбекистана и его планы развития, в том числе успешную реализацию Новой стратегии Узбекистана на 2022-2026 года, реализацию разрабатываемой Национальной стратегии социальной защиты и достижения целей Повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года.» - сказал г-н Мунир Мамедзаде, Представитель ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Когда стартовала Совместная программа, система социальной защиты охватывала только 55 процентов населения, преимущественно посредством социального страхования, которое покрывало 44 процента населения. Всего лишь один из трех людей, живущих за чертой бедности, могли получать некоторые социальные пособия.

Благодаря совместным усилиям Правительства и ООН больше людей получили доступ к социальной защите и социальным услугам. Это было достигнуто посредством:

•Внедрения системы Единого социального реестра социальной защиты по всей стране позволило увеличить количество заявлений на социальное пособие в месяц в пять раз, с 80000 до 400000, а охват социальными пособиями - с 600000 до 1.2 миллиона человек.

•Разработки Национальной стратегии социальной защиты на 2022-2030гг., включающей в себя меры по совершенствованию схем социальной помощи, социального страхования, доступа лиц, сталкивающихся с множественными препятствиями при поиске работы, к условиям на рынке труда и службе социальной защиты. Концепция Национальной стратегии была одобрена Президентом Республики Узбекистан в феврале 2021 года. К Национальной стратегии прилагается трехлетний план финансирования системы социальной защиты и приемлемые сценарии финансирования.

•Продвижения ратификации и внедрения Конвенции ООН о правах инвалидов, содействия накоплению знаний для плавного перехода к Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, сбору статистических данных по инвалидности, доступной инфраструктуры и государственных услуг.

Более того, Совместная программа внедрила внедрил передовые подходы в предоставлении социальных услуг, таких как социальная работа на уровне махалли, основанная на кейс-менеджменте.

Эти достижения обозначили начало долгого пути к обеспечению права на социальную защиту для всех слоев населения. Участвующие агентства ООН призвали к оказанию дальнейшей поддержки Правительству Узбекистана в проведении реформ системы социальной защиты, реализации задач, поставленных в Национальной стратегии социальной защиты, внедрению планирования и предоставления социальных услуг и социальных пособий, наращиванию потенциала ведомств в вопросах координации и реализации схем социальной защиты, гарантируя открытость для определенных групп населения, включая лиц с инвалидностью и неформальных работников.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Баку обрушилось строящееся здание, есть пострадавшие - Генпрокуратура (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку обрушилось строящееся здание, есть пострадавшие - Генпрокуратура (ФОТО/ВИДЕО)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на физулинском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на физулинском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжавендском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжавендском направлении
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Назначен новый глава МВД Казахстана Казахстан 11:16
В Киеве объявлена воздушная тревога Европа 11:08
Страницы как белый холст – Почему гитарист легендарной "Гая" рисовал в книгах? (ФОТО) Культура 11:05
Следующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана - Микаил Джаббаров Экономика 11:01
Правительство Узбекистана и ООН завершают первую совместную программу Фонда ЦУР Узбекистан 10:58
Снайперы азербайджанской армии совершенствуют огневую подготовку (ВИДЕО) Общество 10:56
Грузия значительно увеличила импорт угля из Казахстана Грузия 10:53
Названа перевалка грузов третьим по величине портом Турции Турция 10:49
Iran Air готова организовать вывозные рейсы для граждан Ирана на Украине Экономика 10:45
Завтра на ряде улиц Баку ограничат движение транспорта Общество 10:42
В Госналоговой службе Азербайджана анонсировали ряд реформ Экономика 10:36
Минздрав КР планирует закупить вакцину от COVID-19 американского производства «Johnson & Johnson» Кыргызстан 10:35
Стоимость азербайджанской нефти превысила $106 за баррель Энергетика 10:33
МВД Украины обвинило Россию в планах атаковать Киев Европа 10:16
В результате операции на Абшероне задержаны четверо чиновников – Генпрокуратура Общество 10:15
В 2021 г. налоговые поступления в бюджет составили 74% от всех поступлений - Микаил Джаббаров Экономика 10:09
Основным приоритетом стратегии развития Азербайджана является конкурентоспособная экономика - Шахмар Мовсумов Экономика 10:05
В 2021 г. ВВП Азербайджана вырос на 5,6%, а ненефтяной сектор - на 7,2% - министр Экономика 10:03
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 февраля Финансы 10:00
В Турции заявили о возможности закрытия для России проливов в рамках конвенции Монтрё Турция 09:58
В Узбекистане рассмотрены перспективы развития бизнеса в Каракалпакстане Узбекистан 09:53
Сегодня Милли Меджлис примет заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 09:52
Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее Энергетика 09:45
Air Astana вывезет казахстанцев из Украины Казахстан 09:45
SOCAR Energy Ukraine работает в штатном режиме Энергетика 09:37
Azercell оказал поддержку своим абонентам в Украине! ИКТ 09:19
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана Политика 09:09
Обнародовано количество судов, принятых турецким портом Искендерун в январе 2022 г. Турция 09:06
Названа перевалка портами Турции грузов из Греции Турция 09:02
Власти Украины сообщили об обстреле аэропорта в Ривне В мире 08:56
Обнародован план расходов на проект по транзиту азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив) Энергетика 08:35
В Киеве сообщили о пожаре в жилом доме после попадания обломков ракеты, есть пострадавшие В мире 07:54
Украинские власти сообщили о жертвах в результате удара ВС России на Запарожье В мире 07:26
Макрон заявил, что Зеленский просил его передать Путину предложение по переговорам Европа 07:09
В Украине сообщают о ракетных ударах по Киеву В мире 06:36
ВОЗ выделила $3,5 млн на гуманитарную помощь населению Украины В мире 06:10
"Боинг" доставил в Индию 12-й самолет P-8I Другие страны 05:28
В МАГАТЭ призвали к максимальной сдержанности во избежание угрозы ядерным объектам Украины В мире 04:56
США намерены поставить в Украину вооружение на 600 миллионов долларов США 04:22
Токио замораживает выдачу виз россиянам, активы финучреждений России, ограничивает экспорт Россия 03:41
Зеленский назвал число погибших и раненых украинцев В мире 03:07
Президент Украины издал указ о всеобщей мобилизации В мире 02:41
Украина заявила о гибели 13 пограничников на острове Змеиный в Черном море В мире 02:12
Минфин США исключил из санкций против РФ поставки ряда продукции США 01:39
Помощник Президента Азербайджана поделился публикацией в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением (ФОТО) Политика 01:08
Минздрав Украины назвало число погибших и раненых В мире 00:37
Ситуация в Украине и вокруг нее вызывает серьезную озабоченность - замминистра Политика 00:08
Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области Россия 24 февраля 23:40
Байден объявил о новом пакете санкций США, ЕС и G7 против РФ США 24 февраля 23:30
ОЭСР может включить Туркменистан в будущий проект по торговле и транспортному сообщению Бизнес 24 февраля 23:19
Байден: санкции ударят по высокотехнологическому сектору и космической программе России США 24 февраля 23:19
Представление о том, что такая ситуация в Украине сохранится надолго, неверно, - Байден США 24 февраля 23:16
Байден заявил, что не планирует проводить сейчас переговоры с Путиным США 24 февраля 23:12
Лидеры G7 договорились о дополнительных санкциях против России - Байден США 24 февраля 22:55
Канада ввела санкции против членов Совбеза РФ В мире 24 февраля 22:26
Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций В мире 24 февраля 21:59
Украина заявила о потере контроля над Чернобыльской АЭС В мире 24 февраля 21:48
ФК "Карабах" принимает французский "Марсель" Общество 24 февраля 21:45
Премьер-министр Великобритании объявил о санкциях против России Европа 24 февраля 21:35
Партия «Ени Азербайджан» обратилась к международным организациям в связи с Ходжалинским геноцидом Политика 24 февраля 20:54
Внешний долг Грузии незначительно сократился за год Грузия 24 февраля 20:38
В Азербайджане продлен особый карантинный режим Политика 24 февраля 19:46
Всемирно известный фотокорреспондент из Франции о страшных событиях Ходжалинского геноцида (ВИДЕО) Социум 24 февраля 19:33
И приходила женщина... – роман Максуда Ибрагимбекова на театральных подмостках Культура 24 февраля 19:28
Представители зарубежных и местных СМИ находятся на месте массового захоронения в Ходжавендском районе (ФОТО) Общество 24 февраля 18:42
В Азербайджане внесены изменения в Положение о банковском омбудсмене Финансы 24 февраля 18:15
Туркменистан увеличил экспорт хлопка в ЕС Бизнес 24 февраля 18:13
AZAL и польская авиакомпания LOT обсудили перспективы сотрудничества Транспорт 24 февраля 18:06
Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию в ходе спецоперации в Украине Россия 24 февраля 18:02
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Австрии Политика 24 февраля 18:02
Турция сократила поставки нефти и нефтепродуктов в Грузию Энергетика 24 февраля 18:01
В Грузии впервые зафиксирован резкий рост импорта газа из России - Forbes Энергетика 24 февраля 17:57
Юсиф Эйвазов провел мастер-класс в одном из ведущих вузов Москвы (ФОТО) Культура 24 февраля 17:44
В Узбекистане начато строительство очередной станции на основе альтернативной энергии Узбекистан 24 февраля 17:39
МИД России исправил опубликованный ранее искаженный текст Туркменчайского договора (ФОТО) Политика 24 февраля 17:39
В Азербайджане названа сумма надбавок и премий, выплаченных медработникам-участникам борьбы с COVID-19 Общество 24 февраля 17:39
В Украине АЗС ограничивают продажу топлива Европа 24 февраля 17:24
Азербайджанские артисты будут учиться у доцента Московской консерватории Культура 24 февраля 17:24
Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Общество 24 февраля 17:21
В Азербайджане выросло производство в обрабатывающей промышленности - министр Экономика 24 февраля 17:17
Занимавшиеся международными грузоперевозками азербайджанские водители находятся в Украине в безопасных районах - ассоциация Общество 24 февраля 17:10
Названа причина обрушения строящегося здания в Баку (ВИДЕО) Общество 24 февраля 17:02
В UNIDO рассказали об инициативах для поддержки сферы энергетики Грузии в 2021 г. (Эксклюзив) Энергетика 24 февраля 16:51
Макрон в ближайшее время выступит с телевизионным обращением Европа 24 февраля 16:49
У нас хороший настрой перед Всемирными соревнованиями по акробатической гимнастике – азербайджанские гимнасты Общество 24 февраля 16:47
Прощай… Сыновья Ялчына Рзазаде провели концерт в память об отце (ВИДЕО, ФОТО) Культура 24 февраля 16:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 24 февраля 16:37
Азербайджанский Unibank объявил тендер Финансы 24 февраля 16:35
В Азербайджане выявлены еще 1 755 случаев заражения коронавирусом, вылечились 4 517 человек Общество 24 февраля 16:34
ЕРЦ Молодежного Форума ОИС проводит уникальную кампанию для международного признания Ходжалинской трагедии (ФОТО) Политика 24 февраля 16:30
В ряде регионов Азербайджана появятся очередные центры Службы ASAN Экономика 24 февраля 16:28
Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном сократился в разы Бизнес 24 февраля 16:11
Снизились доходы Maersk Drilling от деятельности в Азербайджане Энергетика 24 февраля 16:07
Внеоборотные активы Maersk Drilling в Азербайджане сократились за год Энергетика 24 февраля 16:04
В Ходжавенде обнаружено массовое захоронение (ФОТО) Общество 24 февраля 15:51
Госпогранслужба Украины заявила о прорыве российскими военными границу в Киевской области Россия 24 февраля 15:44
Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Зеленским Турция 24 февраля 15:40
Для проживающих в Украине азербайджанцев создана горячая линия - госкомитет Общество 24 февраля 15:40
В Азербайджане обнародованы итоги второго грантового конкурса для финансирования проектов МСБ (ФОТО) Бизнес 24 февраля 15:36
Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации Европа 24 февраля 15:33
Все новости