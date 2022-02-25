Правительство Узбекистана и ООН завершают первую совместную программу Фонда ЦУР

БАКУ /Trend/ - Правительство Республики Узбекистан в партнерстве с агентствами ООН завершили первую совместную программу, профинансированную Совместным Фондом Целей устойчивого развития (ЦУР),передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

Три агентства – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), международная организация труда (МОТ) и Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством финансов отчитались о результатах в сфере социальной защиты, достигнутых в рамках Совместной программы в 2020-2021гг.

Совместный фонд ЦУР Организации Объединенных Наций выделил 2 миллиона долларов США для достижения двух целей в рамках программы: совершенствование системы социальной защиты в целях ускорения процесса достижения ЦУР, а также расширение многостороннего сотрудничества. Со стороны ООН программу возглавил ЮНИСЕФ.

«Три агентства ООН – ЮНИСЕФ, МОТ и ПРООН, объединили знания и опыт для того, чтобы поддержать Правительство в создании основы для сильной системы социальной защиты. Высокие результаты были достигнуты за эти два года и более двух миллионов людей получили непосредственную пользу от этой совместной работы. Многое еще необходимо выполнить, чтобы обеспечить всестороннюю социальную защиту для всех, не оставляя никого позади. Мы готовы продолжать и дальше поддерживать Правительство Узбекистана и его планы развития, в том числе успешную реализацию Новой стратегии Узбекистана на 2022-2026 года, реализацию разрабатываемой Национальной стратегии социальной защиты и достижения целей Повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года.» - сказал г-н Мунир Мамедзаде, Представитель ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Когда стартовала Совместная программа, система социальной защиты охватывала только 55 процентов населения, преимущественно посредством социального страхования, которое покрывало 44 процента населения. Всего лишь один из трех людей, живущих за чертой бедности, могли получать некоторые социальные пособия.

Благодаря совместным усилиям Правительства и ООН больше людей получили доступ к социальной защите и социальным услугам. Это было достигнуто посредством:

•Внедрения системы Единого социального реестра социальной защиты по всей стране позволило увеличить количество заявлений на социальное пособие в месяц в пять раз, с 80000 до 400000, а охват социальными пособиями - с 600000 до 1.2 миллиона человек.

•Разработки Национальной стратегии социальной защиты на 2022-2030гг., включающей в себя меры по совершенствованию схем социальной помощи, социального страхования, доступа лиц, сталкивающихся с множественными препятствиями при поиске работы, к условиям на рынке труда и службе социальной защиты. Концепция Национальной стратегии была одобрена Президентом Республики Узбекистан в феврале 2021 года. К Национальной стратегии прилагается трехлетний план финансирования системы социальной защиты и приемлемые сценарии финансирования.

•Продвижения ратификации и внедрения Конвенции ООН о правах инвалидов, содействия накоплению знаний для плавного перехода к Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, сбору статистических данных по инвалидности, доступной инфраструктуры и государственных услуг.

Более того, Совместная программа внедрила внедрил передовые подходы в предоставлении социальных услуг, таких как социальная работа на уровне махалли, основанная на кейс-менеджменте.

Эти достижения обозначили начало долгого пути к обеспечению права на социальную защиту для всех слоев населения. Участвующие агентства ООН призвали к оказанию дальнейшей поддержки Правительству Узбекистана в проведении реформ системы социальной защиты, реализации задач, поставленных в Национальной стратегии социальной защиты, внедрению планирования и предоставления социальных услуг и социальных пособий, наращиванию потенциала ведомств в вопросах координации и реализации схем социальной защиты, гарантируя открытость для определенных групп населения, включая лиц с инвалидностью и неформальных работников.