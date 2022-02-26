В Узбекистане утверждены национальные цели и задачи в области устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Принято постановление Кабинета Министров Узбекистана «О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года», передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Документом утверждены Национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до 2030 года, план мер по эффективной реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период в 2022-2026 годы, состав координационного совета по реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В частности, ставятся следующие задачи:

- Вдвое снизить уровень бедности в стране к 2030 году;

- Повысить адресность и эффективность системы социальной защиты, качество социальных услуг, а также достижение полного охвата всех нуждающихся в социальной защите;

- Укрепить продовольственную безопасность, улучшить продовольственные рационы и содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства;

- Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию людей всех возрастов;

- Обеспечение всеобщего и справедливого качественного образования и доступа для всех к обучению на протяжении всей жизни;

- Доступность и разумное использование водных ресурсов и санитарии и другие.