Узбекистан на пути вступления в ВТО

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана провел переговоры с председателем Комитета по иностранным делам Европейского Парламента, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического сотрудничества и взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

В частности, были рассмотрены вопросы ускорения подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), вступления Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию (ВТО) и дальнейшего углубления партнерства в рамках использования Генеральной системы преференций Европейского Союза «ГСП+».

Наряду с этим обсуждены вопросы организации 5-го заседания Рабочей группы по присоединению Узбекистана в ВТО.