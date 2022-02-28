Узбекистан обсудил действия по дальнейшему углублению сотрудничества с Саудовской Аравией

БАКУ /Trend/ - Недавно состоялись переговоры между заместителем Премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым и министром инвестиций Королевства Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи были предметно рассмотрены актуальные вопросы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита правительственной делегации Республики Узбекистан в Саудовскую Аравию, состоявшегося в мае прошлого года.

Особое внимание было уделено возможностям для привлечения дополнительных саудовских инвестиций в сферу энергетики и развития энергетической инфраструктуры. Отмечалась особая роль в этом направлении саудовской компании «ACWA POWER», уже реализующей проекты в Узбекистане на общую сумму около 3 миллиардов долларов.

Саудовской стороной выражена готовность к тесному взаимодействию по привлечению инвестиций к реализации дополнительных проектов в сферах сельского хозяйства, химии и нефтехимии, а также металлургии в Узбекистане.

Была достигнута договоренность об организации в текущем году заседания МПК, совместного заседания Делового Совета между бизнес-кругами обеих стран, а также выставки узбекской отечественной продукции «Made in Uzbekistan» в городах Эр-Рияд и Джидда.

Затронуты вопросы увеличения взаимных туристических потоков посредством налаживания регулярного прямого пассажирского авиасообщения между двумя странами.

По итогам мероприятия были согласованы практические действия по дальнейшему углублению сотрудничества в приоритетных отраслях.