В Узбекистане изучат опыт Азербайджана в области социального страхования и пенсионного обеспечения

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Гималай Мамишов встретился с исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда Узбекистана Абдулазизом Хайдаровым, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В ходе встречи Мамишов рассказал о последних реформах в сфере социального обеспечения в Азербайджане, недавней работе Министерства труда и социальной защиты, электронных и проактивных услугах, предоставляемых населению, а также приоритетных целях по улучшению этой сферы.

Говоря о работе, проделанной в Узбекистане в сфере социальной защиты, Хайдаров подчеркнул важность опыта Азербайджана в обеспечении социального страхования и пенсионного обеспечения для узбекской стороны.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения обмена опытом, организации взаимных визитов, углубления плодотворного сотрудничества.