В Ташкенте состоится Международная конференция высокого уровня по региональному сотрудничеству государств Центральной Азии в борьбе с терроризмом

3-4 марта 2022 года в столице Узбекистана состоится Международная конференция высокого уровня на тему: «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН».

По информации Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана (ИСМИ), знаковое событие, получившее всеобщую поддержку международных партнеров, станет практической реализацией инициативы Президента Шавката Мирзиёева, выдвинутой на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и внесет существенный вклад в консолидацию усилий стран региона и мирового сообщества в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии ООН (ГКТС ООН) в Центральной Азии.

Организаторами конференции выступают Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Министерство иностранных дел страны, а также Контртеррористическое управление ООН (КТУ ООН), Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Конференция в Ташкенте, организуемая в гибридном формате с онлайн-подключением части участников, планирует собрать более 600 высокопоставленных должностных лиц и ведущих экспертов национальных и зарубежных аналитических центров ЕС, Центральной и Южной Азии, КНР, России, США, Ближнего Востока и других стран, представителей международных и региональных организаций и институтов гражданского общества.

Среди приглашённых будут также участники Глобального договора ООН по координации контртеррористической деятельности, спецпредставители постоянных стран-членов Совбеза ООН, а также государств-доноров контртеррористической деятельности в регионе.

На церемонии открытия ожидаются обращение от имени Президента Шавката Мирзиёева и видеообращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Также запланированы выступления генерального секретаря ОБСЕ Хельги Марии Шмид, заместителя генерального секретаря по контртерроризму, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова, специального представителя генерального секретаря по Центральной Азии, главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальи Герман, генерального секретаря ШОС Чжан Мина, глав делегаций Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Республику Узбекистан будут представлять члены правительства, руководители палат и комитетов Олий Мажлиса, профильные специалисты министерств, ведомств и негосударственных организаций, ведущие исследователи аналитических центров и ВУЗов.

Конференция подведет итоги 10-летия реализации Совместного плана действий для Центральной Азии (СПД). Созываемый форум предоставит возможность ознакомиться с уникальным опытом реализации ГКТС ООН в этом регионе, а также одобрить новую редакцию СПД, подготовленную на основе десятилетнего обзора, многосторонних консультаций и консенсуса. Зарубежные участники мероприятия будут осведомлены об усилиях Узбекистана и других государств Центральной Азии в области борьбы с терроризмом.

В рамках конференции в форме панельных дискуссий пройдут четыре секционных заседания по каждому из четырех направлений ГКТС: i) Устранение условий, способствующих распространению терроризма; ii) Предотвращение и борьба с терроризмом; iii) Укрепление потенциала государств в предотвращении терроризма и расширение роли системы ООН в этой области; iv) Обеспечение всеобщего уважения прав человека и верховенства права как фундаментальной основы борьбы с терроризмом.

На “полях” конференции состоятся три параллельных мероприятия:

1) о роли РАТС ШОС в укреплении сотрудничества между государствами Центральной Азии в рамках СПД по реализации ГКТС ООН,

2) по гендерным аспектам в работе с возвращающимися из зон боевых действий женщинами и детьми, а также

3) по финансовой поддержке программ по противодействию терроризму.

Эти мероприятия будут организованы РАТС ШОС, ОБСЕ, КТУ ООН и их партнерами.

Предполагается, что итоговыми документами международной встречи станут Ташкентская декларация и обновленная версия Совместного плана действий, в которых страны Центральной Азии подтвердят свою приверженность совместной борьбе с терроризмом, представляющим серьёзную угрозу международному миру и безопасности, определят конкретные задачи на ближайшую перспективу.

Положения Ташкентской декларации и нового СПД - это последовательное и логическое продолжение ранее принятых документов – Ашхабадских деклараций о противодействии терроризму (2011 год, 2017 год), Самаркандской декларации о повышении роли молодежи в противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к терроризму, (2018 год) и Душанбинской декларации по итогам международной конференции высокого уровня “Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность” (2019 год).

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