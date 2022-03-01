Министры энергетики Узбекистана и Казахстана обсудили развитие сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Недавно состоялась встреча министров энергетики Узбекистана и Казахстана Алишера Султанова и Болата Акчулакова, передает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

В ходе встречи А. Султановым отмечено, что сотрудничество двух стран в топливно-энергетической сфере постоянно наращивается. В частности, в электроэнергетической сфере оказываются услуги по регулированию частоты, услуги по транзиту, а также экспортно-импортные поставки электроэнергии в рамках взаимодействия в Единой региональной электрической сети.

Также, страны постоянно взаимодействуют в таких направлениях, как экспортные поставки природного газа в южные регионы Казахстана, экспорт узбекской продукции на основе глубокой переработки газа, в том числе полиэтилена, полипропилена, технических масел.

Между АО «Узтрансгаз» и АО «ИЦА» заключен и реализуется контракт на транспортировку природного газа через территорию Казахстана.

Осуществляются на традиционной основе импортные поставки нефти из Казахстана в нашу страну.

В ходе встречи главы министерств энергетики двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, наметили меры по дальнейшему развитию сотрудничества.