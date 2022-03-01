Минсельхоз Узбекистана реализовывает проект по внедрению современных водосберегающих технологий

БАКУ /Trend/ - В Янгиюльском районе Ташкентской области завершается установка системы дождевального орошения австрийской компании BAUER. Одна система длиной 350 метров будет орошать поле площадью более 40 гектаров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Минсельхоз Узбекистана.

Стоимость оборудования, а также расходы воды, электричества и т.д. рассчитываются индивидуально, в зависимости от конкретного контура земельного участка производителя сельхозпродукции, а также исходя из запланированных для высадки сельскохозяйственных культур и т.п.

В рамках исполняемого Минсельхозом РУ правительственного проекта по внедрению современных технологий рационального орошения установка габаритного дождевального оборудования в настоящее время также осуществляется в Навоиской, Джизакской и Ферганской областях.

Агропроизводителям для информации!

Правительственный проект при участии Минсельхоза РУ по льготной установке мобильного и стационарного габаритного оросительного оборудования (дождевальная система) в Узбекистане.

Перед началом установки оборудования специалисты ООО «Бургулаш хизмати» при Минсельхозе РУ проводят обследование земельного участка агропроизводителя, ставшего участником проекта, а также подготавливают проектно-техническую документацию.