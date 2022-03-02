Обнародован рост суммарного регулятивного капитала банков Узбекистана за год
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Зеленский заявил, что к антивоенной коалиции присоединились страны, на которые Москва не рассчитывала
Резидент-координатор ООН назвала сроки визита миссии экспертов на освобожденные территории Азербайджана
При Посольстве Туркменистана в Азербайджане образован избирательный участок для организации голосования граждан Туркменистана
В ABADA рассказали о состоянии азербайджанских водителей, пострадавших в результате стрельбы в Харькове
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате министра энергетики Румынии и специального представителя Президента Румынии (ФОТО/ВИДЕО)
Шедевры мировой живописи с азербайджанскими коврами! В Баку состоялось открытие Фестиваля культурного наследия FantazEU (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Од чершенбеси"(ФОТО/ВИДЕО)
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил обращение в связи с массовым захоронением в Ходжавенде (ФОТО)
Компании из Сербии имеют большой потенциал для участия в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Сахиль Бабаев