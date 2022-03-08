В Узбекистане названы темпы роста оборота в оптовой торговле

БАКУ /Trend/ - В январе 2022 года объем оборота в оптовой торговле в Узбекистане вырос на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,9 триллиона сумов (828,2 миллиона долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

В указанный период оборот оптовой торговли крупных предприятий страны составил 2,7 триллиона сумов (257,2 миллиона долларов), а оборот субъектов малого предпринимательства - 6,1 триллиона сумов (570,9 миллиона долларов).

Наиболее высокие темпы роста оптового товарооборота крупных предприятий в указанный период наблюдались в Навоийской, Джизакской областях и городе Ташкент.

По итогам 2021 года объем оборота в оптовой торговле в Узбекистане вырос на 31 процент по сравнению с 2020 годом (120,4 триллиона сумов, или 11,1 миллиарда долларов) - до 157,8 триллиона сумов (14,5 миллиарда долларов).

(Автор: Натаван Рзаева)

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