В Узбекистане определены задачи по наращиванию инвестиций и экспорта

БАКУ /Trend/ - 7 марта под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, на котором обсужден ход реализации правительством мер по достижению намеченных на текущий год целевых показателей социально-экономического развития отраслей и регионов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечено, за январь-февраль текущего года освоено 687 миллионов долларов иностранных инвестиций, в том числе 615 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций и кредитов. С начала года введены производственные мощности по 506 проектам общей стоимостью 337 миллионов долларов, что обеспечило создание свыше 7 тысяч новых рабочих мест.

За 2 месяца объем экспорта товаров и услуг превысил 1,7 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 20 процентов. В частности, экспорт производимых отечественными предприятиями строительных материалов увеличился почти в 2 раза, электротехнической продукции – в 1,5 раза, текстиля и плодоовощной продукции – в 1,3 раза.

На совещании руководителям отраслей и регионов дано указание оперативно решать логистические вопросы при реализации инвестиционных проектов и осуществлении экспортных поставок.

Отдельно глава государства остановился на вопросах обеспечения стабильности цен на внутреннем потребительском рынке.

Отмечалось, что за 2 месяца текущего года уровень инфляции составил 1,38 процента, что ниже чем в аналогичном периоде 2021 года (1,7 процента).

Вместе с тем резкие колебания цен на глобальных рынках требуют принятия со стороны руководителей ответственных ведомств и регионов страны дополнительных мер по недопущению резких изменений цен на внутреннем рынке, прежде всего за счет насыщения продовольственного рынка товарами в необходимых объемах.

Президентом дана критическая оценка проводимой руководителями регионов работе по выделению населению дополнительно 80 тысяч гектаров земельных площадей для развития приусадебных хозяйств и выращивания на них востребованной на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции.

Также даны конкретные указания по повышению эффективности выделенных государственных средств в размере 2 триллионов сумов на развитие плодоовощеводства и ускорению освоения данных средств.

Руководителям регионов поручено принять меры по обеспечению бесперебойной поставки продукции на продовольственные рынки и формированию в этих целях необходимых резервов.