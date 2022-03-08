В Узбекистане обсуждены вопросы взаимодействия со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - 7 марта текущего года состоялись переговоры между заместителем Премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым и Генеральным директором Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Патрицией Данци, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущего двустороннего финансово-технического сотрудничества, а также перспективы его расширения в рамках новой программы сотрудничества Швейцарии со странами Центральной Азии на 2022-2025 годы.

Глава швейцарской делегации высоко оценила положительные результаты, достигнутые Узбекистаном за сравнительно короткий срок по таким направлениям как развитие международного и регионального взаимодействия, обеспечение стабильности и устойчивого развития.

Было озвучено, что в рамках программы сотрудничества с Центральной Азией на 2022-2025 гг. Агентством будет выделено 240 миллионов долларов. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и рассмотрели наиболее перспективные проекты для дальнейшей проработки в рамках новой программы сотрудничества.

Также была достигнута договорённость о принятии совместных мер по ускорению практической реализации 2 проектов на общую сумму 31,7 миллиона долларов в сферах совершенствования системы профессионального образования и управления водными ресурсами в бассейне реки Зерафшан.

По итогам мероприятия были согласованы дальнейшие шаги по углублению финансово-технического сотрудничества в приоритетных направлениях.