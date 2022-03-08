Узбекистан за месяц экспортировал 2,3 тыс. тонн гранатов
Узбекистан в январе экспортировал 2300 тонн гранатов. Об этом сообщает Госкомстат, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.
По данным комитета, в январе 2022 года Узбекистан экспортировал в шесть зарубежных стран 2,3 тысячи тонн гранатов на общую сумму 2,4 миллиона долларов.
Отмечается, что экспорт гранатов увеличился на 766 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Российская Федерация является крупнейшим импортером гранатов из Узбекистана - 1,1 тыс. тонн. Далее следуют Казахстан (743 тонны), Таджикистан (294 тонны), Кыргызстан (99 тонн) и Корея (16,2 тонны).
Регионами, экспортировавшими больше всего гранатов в январе, стали:
Кашкадарьинская область - 530 тонн;
Сурхандарьинская область - 470 тонн;
Ташкентская область - 378 тонн;
Ферганская область - 259 тонн.