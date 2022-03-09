Туркменское предприятие нарастило производство стройматериалов

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане предприятие Mizeme gadam в январе - феврале 2022 года увеличило производство строительных материалов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Jeyhun News.

В указанный период предприятие произвело 650 тысяч квадратных метров изогамма (в феврале - 400 тысяч квадратных метров), 3,7 тысячи тонн битумной мастики (в феврале - 2,4 тысячи тонн), 320 тонн сухого клея для керамических плит.

Для внутреннего потребления на строительные площадки было отправлено 2,3 миллиона кирпичей.

Предприятие также отправило на экспорт 1,3 тысячи тонн жидкой битумной мастики и 115,4 тысячи квадратных метров изогамма.

Основными импортерами продукции Mizeme gadam являются такие страны, как Турция и Узбекистан.