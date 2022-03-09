ФАО поддерживает Национальную стратегию Узбекистана в области продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) оказывает поддержку Национальной стратегии Узбекистана в области продовольственной безопасности и питания (ПБП), сообщила Trend специалист по мониторингу и мобилизации ресурсов CPF представительства FAO в Узбекистане Нозима Маликова.

"Представительство ФАО в Узбекистане оказало помощь в проведении исследований, а затем предоставило консолидированные отзывы от группы технических экспертов ФАО и других агентств ООН в Узбекистане", - сказала Маликова.

По ее словам, проект Национальной стратегии ПБП разработан министерством сельского хозяйства Узбекистана при техническом содействии Европейского союза. Стратегия основана на Добровольных руководящих принципах ФАО в поддержку постепенной реализации права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности, а также на Добровольных руководящих принципах Комитета по всемирной продовольственной безопасности по продовольственным системам и питанию.

"Стратегия адаптирована в проект постановления Президента о Национальной стратегии ПБП на 2023-2030 годы, который находится на рассмотрении соответствующих государственных структур. Дата принятия этого постановления пока не определена", - добавила Маликова.

Специалист ФАО отметила, что Стратегия направлена на реализацию подхода "Продовольственные системы", который смещает понимание продовольственной безопасности как наличия пшеницы и энергетической достаточности в более широкую концепцию за счет усиления роли устойчивого и качественного агропродовольственного производства, рыночных интервенций, а также социальной защиты, питания, изменения поведения и других комплексных вопросов.

"Общая цель проекта Стратегии ПБП состоит в том, чтобы обеспечить всем людям в любое время физический, социальный и экономический доступ к достаточному количеству безопасных продуктов питания, отвечающих их диетическим потребностям и предпочтениям в еде для активной и здоровой жизни", — сказала Маликова.

Она добавила, что Стратегия будет реализована во всех регионах Узбекистана.

(Автор: Натаван Рзаева)