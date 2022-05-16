Объем оказанных населению Узбекистана услуг вырос за год почти на четверть

БАКУ /Trend/ - В январе - марте 2022 года в Узбекистане объем оказанных населению услуг вырос на 22,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (60 триллионов сумов, или 5,4 миллиарда долларов) - до 73,8 триллиона сумов (6,6 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в общем объеме оказанных услуг доля услуг торговли составила 25,2 процента, финансов – 24,6 процента, транспорта – 20,9 процента, связи и информации - 6,4 процента, образования - 3,9 процента, здравоохранения – 1,8 процента.

Объем услуг связи и информации в указанный период составил 4,7 триллиона сумов (421,9 миллиона долларов), транспортных услуг – 15,4 триллиона сумов (1,4 миллиарда долларов), услуг торговли – 18,6 триллиона сумов (1,7 миллиарда долларов), финансовых услуг – 18,1 триллиона сумов (1,6 миллиарда долларов), услуг в сфере здравоохранения – 1,3 триллиона сумов (119,3 миллиона долларов).

В январе - марте 2022 года наибольший объем услуг был оказан жителям города Ташкент, а также Ташкентской области, наименьший - жителям Сырдарьинской области.

В указанный период объем оказанных услуг на душу населения в Узбекистане составил два миллиона сумов (187,9 доллара).

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