Обсуждены вопросы сотрудничества Узбекистана и Израиля в области туризма

17 мая текущего года заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков принял делегацию Государства Израиль во главе с министром туризма, сопредседателем Межправительственной комиссии между Узбекистаном и Израилем Йоэлем Развозовым. Во встрече также приняли участие руководители внешнеполитических ведомств и дипломатических миссий двух стран, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Беседа носила конструктивный характер и позволила обсудить ряд важных вопросов узбекско-израильского сотрудничества в сферах политики, экономики, инвестиций, торговли, культуры и туризма.

Выражена взаимная заинтересованность к укреплению межпарламентских связей и активизации взаимодействия в рамках глобальных и региональных международных организаций, в частности, к развитию сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций, а также увеличению количества взаимных визитов на различных уровнях.

Стороны отметили актуальность совместной работы по наращиванию торгово-экономического партнерства. Достигнута договоренность о выработке совместных мер по увеличению объемов и диверсификации номенклатуры взаимной торговли, и создании в этой связи совместной рабочей группы в составе заместителей руководителей внешнеторговых ведомств двух стран.

Также были намечены дальнейшие шаги по привлечению израильских компаний к реализации проектов в Узбекистане в таких направлениях как текстильная, химическая и фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и туризм.

В ходе диалога также были рассмотрены перспективы проведения в текущем году первого заседания Узбекско-Израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, инвестиционному и научно-техническому сотрудничеству, а также бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран.

По итогам встречи стороны выразили приверженность тесному и конструктивному сотрудничеству по всем рассмотренным направлениям и согласовали дальнейшие шаги по продвижению совместных инициатив.