Итальянские инвесторы планируют расширить деятельность в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - 18 мая текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков провел встречу с президентом инвестиционного фонда «Berlusconi Finanzaria» Паоло Берлускони и президентом компании «Energy System» Роберто Туччи.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы налаживания и расширения итальянскими предпринимателями инвестиционной деятельности в Узбекистане.

Итальянской стороной была выражена заинтересованность в реализации крупных проектов в сферах энергетики и переработки бытовых отходов.

Было заявлено о планах по увеличению объемов выращиваемого в регионах Узбекистана шафрана, что позволит укрепить позиции узбекских фермеров в данной товарной нише на международном рынке и создать дополнительные рабочие места.

Стороны предметно рассмотрели все имеющиеся вопросы, связанные с имплементацией данных проектов, и выработали механизмы взаимодействия по их оперативному решению, что позволит ускорить процесс их реализации.

Достигнута договоренность поддерживать активный и регулярный диалог с целью ускоренного продвижения рассмотренных проектов.