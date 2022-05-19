Кувейтские компании заинтересованы в увеличении поставок медицинской продукции из Узбекистана

БАКУ / Trend/ - 13-15 мая при поддержке Посольства Узбекистана был организован визит в Кувейт делегации узбекской фармацевтической компании «Dentafill Pluys» во главе с ее учредителем Комилжоном Касимовым, передает Trend со ссылкой на ИА «Дунё».

В ходе пребывания делегации состоялись переговоры и встречи с руководством кувейтских специализированных медицинских компаний «Advanced Technology Company», «Fursan Al Khaleej» и «Leafin United for import medicines & medical equipment co.», а также представителями фармацевтической отрасли.

Были обсуждены вопросы поставки на рынок Кувейта современных и эффективных отечественных лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе хирургических перчаток.

Кувейтским компаниям были предоставлены образцы производимых медицинских продукций, качество которых было высоко оценено импортерами.

Президент компании «Fursan Al Khaleej» Мохаммед аль-Атиш отметил, что за короткий период установления сотрудничества с компанией «Dentafill Pluys» был организован импорт медицинских перчаток на сумму около 1 миллиона долларов.

По итогам переговоров с вице-президентом компании «Advanced Technology Company» Хусейном Аббасом ас-Слайслом достигнута договоренность об организации делегации экспертов и специалистов в Ташкент для ознакомления деятельностью и производством «Dentafill Pluys» на местах.

Президент компании «Leafin United for import medicines & medical equipment co.» Тайтус Инамакел выразил заинтересованность в налаживании сотрудничества в поставке медицинских продукций.

Стороны согласились продолжить переговоры и подписать соответствующий контракт в самое ближайшее время.

Компания «Dentafill Pluys», являясь одним из передовых предприятий фармацевтической индустрии Узбекистана, производит более 170 наименований лекарственных препаратов, которые относятся к 22 фармакологическим группам, в том числе в терапевтическом направлении.

В настоящее время при активной поддержке дипломатического представительства Узбекистана в Эль-Кувейте компания предпринимает поэтапные шаги по налаживанию экспорта своей продукции в страны Персидского залива.