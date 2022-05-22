Байден выдвинул новую кандидатуру на должность посла США в Узбекистане

Президент США Джо Байден выдвинул новую кандидатуру на должность посла страны в Узбекистане. Этот пост после соответствующей процедуры одобрения в Сенате может занять Джонатан Хеник, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Хеник владеет русским, португальским, турецким и азербайджанским языками, имеет степени доктора политических наук Гавайского университета и магистра международных отношений Колумбийского университета.

Ранее он занимал должность заместителя помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии, исполнял обязанности заместителя координатора Глобального центра взаимодействия (GEC), где помогал руководить и координировать усилия правительства США по противодействию дезинформации из России, Китая и Ирана.

Он также работал за рубежом в качестве советника по связям с общественностью в Турции, заместителя главы миссии в Восточном Тиморе, а также на других дипломатических должностях в Азербайджане, Турции, Португалии и Узбекистане.