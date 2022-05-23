Узбекистан и Азербайджан ускорят реализацию совместных проектов в рамках экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Азербайджан нацелены на дальнейшее расширение экономического сотрудничества по приоритетным направлениям.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

21 мая в министерстве состоялась встреча первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с советником министра экономики Азербайджана Эмилем Меджидовым.

По данным пресс-службы, повестка переговоров включала в себя широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества по таким направлениям, как инвестиции, взаимная торговля, промышленная кооперация и транспортно-логистическая сфера.

В ходе встречи был согласован вопрос проведения очередных заседаний совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном и Делового совета во второй половине 2022 года в городе Ташкент.

По итогам переговоров стороны договорились об ускорении реализации совместных инициатив и проектов, направленных на дальнейшее расширение экономического сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.