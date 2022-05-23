Обсуждены вопросы сотрудничества Узбекистана с АБР

БАКУ /Trend/ - В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Ашоком Лаваса.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества Узбекистана и АБР.

Руководством АБР было озвучено, что за последние годы в Узбекистане сформированы широкие возможности для усиления роли частного сектора практически во всех отраслях экономики. В связи с этим были обсуждены вопросы расширения привлечения ресурсов банка для поддержки проектов частного сектора, в особенности женского и молодежного предпринимательства.

Стороны рассмотрели совместные проекты с использованием механизмов государственно-частного партнёрства в сфере развития инфраструктуры, здравоохранения, образования и социальной сферы.

Ашок Лаваса отметил, что банк заинтересован в расширении сотрудничества в сфере ГЧП, о чем свидетельствует включение в повестку сотрудничества проектов по модернизации школ и учреждений в г.Ташкенте и Ташкентской области, а также строительства многопрофильных больниц в Андижане и Бухаре с использованием механизмов ГЧП.

В ходе встречи были согласованы меры по продвижению текущих проектов, привлечению экспертов АБР к разработке и внедрению механизма государственно-частного партнерства для реализации проектов в секторах транспорта, электроэнергетики и здравоохранения, расширения объема кредитных линий, предоставляемых коммерческим банкам Узбекистана.

Также были рассмотрены вопросы по отдельным проектам и инициативам, в числе которых Программа модернизации и оснащения начальных школ в регионах страны, проект «Внедрение методики STEM (наука, технологии, инженерия и математика) в среднем образовании», а также Программа поддержки женщин-предпринимателей «We-Fi».