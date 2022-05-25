Латвийская CatchSmart готова предоставить ИТ-решения для частного и государственного секторов Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Латвийская компания CatchSmart намерена участвовать в различных инициативах по цифровизации, автоматизации и оптимизации бизнес- процессов в Узбекистане, сообщила Trend исполнительный директор компании Светлана Эл Жуни.

Компания CatchSmart разрабатывает и внедряет ИТ-решения, способствующие цифровой трансформации, в бизнесе и государственных проектах.

Среди клиентов и партнеров СatchSmart такие латвийские государственные структуры как Федерация безопасности и оборонной промышленности, Министерство сельского хозяйства, Государственное агентство регионального развития и другие.

По словам Эл Жуни , опыт компании позволяет реализовать в Узбекистане любые сложные проекты, начиная от инновационных платформ интернет-коммерции, картографирования, обмена данными топографических систем и заканчивая национальными порталами электронного правительства.

"Наши визиты в Узбекистан в начале этого года с делегацией Министерства иностранных дел Латвийской Республики, а также в составе бизнес-делегации убедили нас в том, что Узбекистан активно развивается в сфере ИТ и находится на логическом пути к цифровой трансформации. Мы предвидим проекты, направленные на обмен данными, оптимизацию и автоматизацию процессов, межсистемную интеграцию, устойчивость, управление активами и обеспечение LEAN как в частном, так и в государственном секторах", - сказала Эл Жуни.

Представитель компании отметила, что CatchSmart поддерживает инициативы межгосударственного сотрудничества Латвии и Узбекистана, реализуя их на практике.

"Мы верим, что экспорт знаний и опыта наших ИТ-проектов из Латвии будет полезен для развивающейся экономики Узбекистана", - сказала она.