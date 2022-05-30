Вступило в силу соглашение о подготовке кадров в сфере безопасности между Турцией и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Вступило в силу соглашение о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров в сфере безопасности, подписанное между правительствами Турции и Узбекистана, передает Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete.

Целью данного документа является определение принципов, обязанностей и других аспектов, связанных с взаимно предоставляемым обучением и подготовкой слушателей и курсантов стран в образовательных и учебных заведениях для осуществления деятельности сотрудниками направляющей страны.

Компетентными органами при реализации соглашения являются: Национальная гвардия Республики Узбекистан и Главное командование жандармерии МВД Турецкой Республики.

В рамках соглашения будут проводиться следующие мероприятия: посещение штаб-квартир и учреждений; взаимная подготовка сотрудников и обучение, которое предоставляется в школах, академиях, учебных центрах и подразделениях сторон; обмен информацией и опытом, технологическое сотрудничество в области общественного порядка и безопасности; служебная подготовка, стажировки и консультации в подразделениях, штаб-квартирах и учреждениях обеих сторон; взаимные курсы, предоставляемые в школах, академиях, учебных центрах и подразделениях сторон; взаимная помощь в разработке оборудования и учебных вспомогательных материалов; обмен опытом и информацией по общим предметам и проектам.

Данное соглашение было заключено сроком на один год и автоматически продлевается на последующие годичные периоды, если одна из сторон не уведомит другую в письменной форме по дипломатическим каналам не позднее, чем за 90 дней до истечения срока действия документа.