В Узбекистане планируют сократить импорт риса

БАКУ /Trend/ - В целях получения высоких и устойчивых урожаев риса, полного удовлетворения потребности населения в этом продукте и сокращения импорта в Узбекистане особое внимание уделяется выращиванию адаптированных под почвенно - климатические условия сортов с качественным зерном и высокой урожайностью, разработке и внедрению высокоэффективных ресурсосберегающих агротехнологий.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекский минсельхоз.

По данным ведомства, под урожай 2022 года в Узбекистане запланирована посадка риса в общей сложности на 117,7 тысячи га земель, из которых 57,1 тысячи га приходятся на основные площади.

При этом на 60,6 тысячи га земли рис будет посажен в качестве повторной культуры. Всего с этих площадей планируется собрать 578 тысяч тонн урожая риса.

Сегодня рис выращивают в основном в Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Наманганской, Андижанской, Джизакской, Ферганской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях Узбекистана.