Узбекистан и Канада рассматривают возможности для расширения сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 1 июня текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Республике Узбекистан Элисон Леклер.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Беседа позволила обсудить наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, инвестиционной и торгово-экономической сферах.

Отмечалось, что по многим направлениям взаимодействия наблюдается значительный незадействованный потенциал, в связи с чем стороны выработали механизмы активизации сотрудничества и обозначили конкретные задачи на ближне- и среднесрочную перспективы.

Так, в частности были рассмотрены меры по привлечению канадских финансовых и промышленных компаний к инвестированию и реализации проектов в Узбекистане. Хорошие перспективы для канадского бизнеса имеются в горнодобывающей, химической, нефтехимической и текстильной промышленности, а также в сельском хозяйстве Узбекистана.

Не меньшее внимание было уделено развитию взаимной торговли. Было подчеркнуто, что в 2021 году узбекско-канадский товарооборот вырос на 40 процентов, в связи с чем стороны договорись выработать конкретные предложения по диверсификации и наращиванию взаимных поставок.

В данном контексте были обсуждены перспективы проведения в текущем году Узбекско-Канадского бизнес-форума, а также отраслевых выставок «Made in Uzbekistan» и «Made in Canada» в обеих странах.

В ходе беседы стороны также обсудили ход работы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию, участие канадской стороны в реализации проектов и программ в рамках деятельности Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья, вопросы установления тесных связей и взаимовыгодного сотрудничества между регионами двух стран, в частности, между Ташкентской областью и провинцией Онтарио, Навоийской областью и провинцией Квебек, а также Кашкадарьинской областью и провинцией Альберта.