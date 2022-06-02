В минтраспорта Узбекистана рассмотрели перспективы развития сотрудничества с Организацией тюркских государств

БАКУ /Trend/ - 1 июня 2022 года министр транспорта Республики Узбекистан Ильхом Махкамов встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Багдадом Амреевым, находящимся в стране с рабочим визитом.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития транспортного сотрудничества между Узбекистаном и ОТГ. В частности, были рассмотрены вопросы, связанные с организацией встречи министров транспорта ОТГ, которая планируется в этом году в Узбекистане.

Также на встрече был обсужден вопрос широкого внедрения цифровых технологий в транспортную сферу. Стороны отметили важность ускорения эффективного использования цифровых решений в процессе грузовых перевозок.

Багдад Амреев особо отметил, что в этом направлении Узбекистан активно участвует в таких проектах, как “ePermit” и “eTIR”. Стороны договорились о взаимном привлечении к участию в этих проектах других государств-членов ОТГ.

По итогам встречи стороны договорились активизировать совместные усилия по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в транспортной сфере.