Обсуждены вопросы расширения узбекско-таджикского партнёрства

БАКУ /Trend/ - В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча заместителя Премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардора Умурзакова с первым заместителем Премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саидом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и меры по расширению двустороннего сотрудничества в области инвестиций, торговли, энергетики, водного хозяйства, транспорта и логистики.

Подчёркивалось, что инвестиционное сотрудничество и промышленная кооперация между двумя странами характеризуется растущей динамикой: сейчас в Таджикистане действует 64 предприятия с узбекским капиталом, а в Узбекистане осуществляют свою деятельность 252 таджикские компании.

Стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией текущих проектов, а также договорились ускорить работу по разработке и согласованию новых перспективных инициатив.

Отмечено, что за последние 5 лет существенно вырос объём взаимной торговли - почти в 3 раза, а за первые четыре месяца текущего года этот показатель увеличился на 35 процентов по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Стороны высказались за активизацию совместной работы по наращиванию узбекско-таджикского товарооборота с целью доведения его значения до 1 миллиарда долларов и обсудили механизмы дальнейшего взаимодействия в данном направлении.

В данном ключе были рассмотрены возможности для создания свободной индустриально-торговой зоны «Узбекистан-Таджикистан» в приграничной зоне, включающей в себя производственные предприятия, а также логистическую и оптово-распределительную инфраструктуру.

В отдельном порядке были рассмотрены вопросы сотрудничества в области энергетики и водных ресурсов, имея в виду реализацию совместных проектов по строительству новых энергогенерирующих мощностей.

По итогам встречи участники наметили дальнейшие шаги по качественной и своевременной реализации задач по расширению многопланового сотрудничества между двумя странами.