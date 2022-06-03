Узбекско-таджикские отношения поднимутся до уровня союзничества

По итогам переговоров президентов Узбекистана и Таджикистана состоялся брифинг для представителей местных и зарубежных средств массовой информации, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Искренне поприветствовав президента Таджикистана Эмомали Рахмона и членов таджикской делегации на гостеприимной узбекской земле, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что Таджикистан является проверенным веками близким соседом, верным другом и надёжным стратегическим партнером.

"В Узбекистане искренне дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братским таджикским народом, в основе которых общие история, духовно-культурное наследие и добрые традиции предков. Мы всегда стояли плечом к плечу, поддерживали друг друга, как в светлые дни, так и в периоды испытаний", – сказал глава Узбекистана.

Он особо подчеркнул, что благодаря совместным усилиям в двусторонних отношениях удалось достичь действительно прорывных результатов, поднять их на самый высокий уровень.

"Именно благодаря этому сегодня принято поистине судьбоносное решение. Мы подписали историческую Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве", – заявил Шавкат Мирзиёев.

"В Таджикистане очень высоко ценят личный вклад Президента Узбекистана в развитие добрососедских таджикско-узбекских связей. В октябре текущего года Таджикистан и Узбекистан отмечают тридцатую годовщину установления дипломатических отношений.

Знаменательно, что в юбилейном для нас году мы приняли историческое по значимости решение - поднять уровень наших отношений до союзничества", - отметил Эмомали Рахмон.

С удовлетворением отмечено, что за последние годы объем двустороннего товарооборота вырос почти в 40 раз, а с начала этого года на 35 процентов.

Накануне визита в городе Душанбе состоялось заседание Межправительственной комиссии, а в городе Ташкенте прошел бизнес-форум, по итогам которых подписан солидный пакет документов и контрактов на сумму свыше 1 миллиарда долларов, утверждена «дорожная карта» промышленной кооперации.

С 20 июня этого года будет запущен пассажирский поезд по маршруту Ташкент – Душанбе.

Стороны договорились формировать новые транзитные коридоры и создавать современную логистическую инфраструктуру, наращивать авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки, совместно создавать агрокластеры и современные производства, наладить переработку плодоовощной продукции и вместе выходить на рынки третьих стран.

Подчеркнуто, что имеются уникальные возможности для плодотворного сотрудничества в сфере энергетики и рационального водопользования. В этой связи высказана поддержка инициативе Президента Таджикистана о создании Международного фонда сохранения ледников и объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено дальнейшему расширению межпарламентского диалога и народной дипломатии, развитию межрегиональных связей, укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия.

- Скрепляющим фактором выступают наши многочисленные национальные общины, которые вносят достойный вклад во взаимообогащение и сближение братских народов, а также в развитие двух стран. Мы подтвердили нашу готовность и далее создавать все необходимые условия для успешной деятельности национальных культурных центров, - подчеркнул Президент Узбекистана.

Кроме того, узбекская сторона намерена увеличить количество ежегодно выделяемых для граждан Таджикистана образовательных грантов.

Будет продолжено регулярное проведение взаимных Дней кино, культуры и различных фестивалей.

Как известно, в этом году начнутся съемки совместного фильма о большой дружбе двух великих поэтов и мыслителей – Алишера Навои и Абдурахмона Джами.

"Думаю, что его показ станет долгожданным событием в рамках широкого празднования 30-летия дипломатических отношений между нашими государствами", - заявил Шавкат Мирзиёев.

В ходе переговоров лидеры Узбекистана и Таджикистана также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности, констатировали особую важность Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, отметили необходимость продолжать конструктивный диалог и взаимную поддержку в рамках международных организаций и структур.

В заключение Президент Республики Узбекистан выразил твердую убежденность, что «итоги исторического визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, безусловно, послужат дальнейшему укреплению многовековых уз дружбы, взаимопонимания и добрососедства наших народов».