В Узбекистане процентные доходы банковского сектора выросли за год более чем на треть

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года процентные доходы банков Узбекистана выросли на 32,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,4 триллиона сумов, или 1,3 миллиарда долларов) - до 19,1 триллиона сумов (1,7 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, в указанный период процентные расходы банков Узбекистана выросли на 29,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (9,2 триллиона сумов, или 832,3 миллиона долларов) - до 11,9 триллиона сумов (один миллиард долларов).

Таким образом, процентная маржа в отчетный период выросла на 38,6 процента по сравнению с январем - апрелем 2021 года (5,2 триллиона сумов, или 469,5 миллиона долларов) – до 7,2 триллиона сумов (650,7 миллиона долларов).

При этом непроцентные доходы узбекских банков в январе - апреле 2022 года достигли 4,3 триллиона сумов (386,9 миллиона долларов), увеличившись на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (3,1 триллиона сумов, или 282,4 миллиона долларов).

Twitter: @NatavanRzayeva5