Обсужден железнодорожный проект "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 июня состоялась встреча экспертной рабочей группы по реализации проекта строительства железной дороги “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство транспорта Узбекистана.

Во встрече, состоявшейся в формате видеоконференции, приняли участие заместитель директора департамента Государственного комитета КНР по развитию и реформам Чжан Цзянхуа, заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Алмаз Тургунбаев и заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Абдусамат Муминов.

На встрече был обсужден вопрос ускорения разработки технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги. В частности, состоялся обмен мнениями по представленному Китаем плану работы в этом направлении.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с началом полевых исследований, участием в этом процессе проектно-изыскательских институтов.