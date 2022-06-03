Президенты Узбекистана и Таджикистана дали старт строительству современной гидроэлектростанции

БАКУ /Trend/ - В рамках визита Президента Таджикистана состоялась церемония запуска строительства Яванской гидроэлектростанции на реке Зарафшан, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон, нажав символическую кнопку, дали старт строительству.

Это первый крупный проект двустороннего энергетического сотрудничества. Современная станция мощностью 140 мегаватт сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, устойчивости водного и аграрного секторов стран.

Инженерные работы будут проводиться полностью на основе современных стандартов с привлечением ведущих мировых компаний.

Интерес к участию в финансировании проекта проявили ведущие международные институты, в том числе Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.

Проект позволит укрепить научный и производственный потенциал отрасли, обеспечить «зелёной» энергией тысячи и тысячи домохозяйств и новых предприятий.