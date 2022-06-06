Обсуждены вопросы узбекско-российского сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 3-4 июня текущего года правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем Премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым посетила г.Москву (РФ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе двухдневного визита были проведены встречи с рядом официальных лиц Российской Федерации, в частности, с заместителем Председателя Правительства Алексеем Оверчуком, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также министром экономического развития Максимом Решетниковым.

В рамках проведенных встреч обсуждались текущее состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся договоренностей, а также аспекты дальнейшего развития узбекско-российских отношений.

Отмечен устойчивый характер двусторонних контактов и активное взаимодействие по всем направлениям многопланового партнерства двух стран. Выражена взаимная приверженность совместной работе по продвижению ранее согласованных проектов, программ и инициатив.

Особое внимание было сфокусировано на вопросах инвестиционного, торгово-экономического, промышленного и транспортно-логистического сотрудничества. Выработаны общие позиции по практическим механизмам углубления взаимовыгодного партнерства двух государств.

По итогам встречи стороны обменялись предложениями о дальнейших шагах по продвижению в решении вопросов, представляющих общий интерес и согласовали формат практического взаимодействия по всем рассмотренным направлениям сотрудничества.