Кредитование промышленности в Узбекистане значительно выросло за год

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года объем выданных в сфере промышленности Узбекистана кредитов вырос на 16,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (292 триллиона сумов, или 26,5 миллиарда долларов) - до 340,3 триллиона сумов (30,9 миллиарда долларов), сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, в указанный период выданные в сфере сельского хозяйства Узбекистана кредиты выросли на 16,4 процента по сравнению с январем - апрелем 2021 года (31,8 триллиона сумов, или 2,9 миллиарда долларов) - до 37 триллионов сумов (3,4 миллиарда долларов).

Выданные в сфере строительства кредиты в январе - апреле 2022 года выросли на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,8 триллиона сумов, или 710,6 миллиона долларов) - до 9,2 триллиона сумов (835,5 миллиона долларов).

Кредиты, выданные в сфере торговли и услуг в Узбекистане, выросли на 35,8 процента по сравнению с январем - апрелем 2021 года (21 триллион сумов, или 1,9 миллиарда долларов) - до 28,6 триллиона сумов (2,6 миллиарда долларов).

Кредитование других сфер экономики Узбекистана в январе - апреле 2022 года составило 35,9 триллиона сумов (3,3 миллиарда долларов).

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