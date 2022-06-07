Узбекистан и Южная Корея договорились активизировать усилия по увеличению объемов взаимной торговли

БАКУ /Trend/ - 6 июня текущего года в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялись переговоры с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Республике Узбекистан Ким Хи Сангом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекское министерство инвестиций и внешней торговли.

В ходе встречи обсуждены актуальная повестка узбекско-корейского партнерства, ход реализации достигнутых договоренностей, а также состояние подготовки к предстоящим мероприятиям.

Отмечен ряд успешно реализованных проектов в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий и других направлениях, реализуемых за счет прямых инвестиций и средств корейских финансовых институтов, таких как Эксимбанк, Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA), Фонд экономического сотрудничества и развития (EDCF) и Фонд содействия экономическому развитию (EDPF).

Сегодня совместно с компаниями Кореи в Узбекистане реализуются около 100 инвестиционных проектов на общую сумму более 14 миллиардов долларов. Объём накопленных прямых корейских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 7 миллиардов долларов.

В течение последних пяти лет число предприятий с корейским капиталом в Узбекистане увеличилось в два раза.

Не меньшее внимание было уделено активизации торговли между странами. За последние пять лет товарооборот вырос в два раза и достиг 1,8 миллиарда долларов в 2021 году. По итогам первого квартала текущего года данный показатель увеличился на 51 процент (630,4 миллиона долларов).

Стороны договорились активизировать усилия по достижению поставленных целей руководством двух стран и доведению объемов взаимной торговли до 5 млрд долларов к 2025 году.

Обсуждены перспективы внедрения новых механизмов взаимодействия между Министерством инвестиций и внешней торговли, Министерством экономики и финансов Кореи, и дипломатическими миссиями двух стран, направленных на осуществление мониторинга действующих и перспективных проектов, координацию проектов, реализуемых по линии корейской программы Официальной помощи в целях развития (ODA).

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении активного диалога в целях ускоренного продвижения всех рассмотренных вопросов.