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Ученые Узбекистана ведут научные исследования по созданию сортов цветного хлопка

Узбекистан Материалы 7 июня 2022 14:31
Ученые Узбекистана ведут научные исследования по созданию сортов цветного хлопка

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БАКУ /Trend/ - На испытательном поле лаборатории «Биотехнология хлопка» НИИ селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан, с применением современных методов молекулярной генетики, физиологии, биохимии и селекции, учёные ведут научные исследования по созданию сортов хлопка с высоким качеством волокна.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство селького хозяйства Узбекистана.

Известно, что в природе, кроме белого хлопчатника, встречаются хлопчатники разных цветов. Сотрудники лаборатории исследуют эти сорта хлопка и обогащают хозяйственные качества видов хлопчатника с светло-коричневым, темно-коричневым, красноватым, желтым, светло-зеленым, темно зеленым, а в дальнейшем планируют работать и с другими цветами.

Развитие этого направления позволит повысить экономическую эффективность сельского хозяйства, и увеличить экспортный потенциал хлопка.

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