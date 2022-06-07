Для прибывающих в Узбекистан сняты все ограничения, связанные с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Для прибывающих в Узбекистан сняты все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.

Как сообщает министерство, согласно решению Республиканской специальной комиссии, с 10 июня 2022 года будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска.

"В связи с этим отменяются правила, требующие от иностранных туристов предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-тест на антигены на коронавирус и сертификат или паспорт о вакцинации,"- говорится в сообщении.

Комиссия учла динамику распространения коронавируса в Узбекистане, количество госпитализированных и выписанных больных, положительное изменение количества граждан, находящихся на карантине, а также эпидемиологическую ситуацию в республике, рекомендации ВОЗ и Министерства туризма и культурного наследия.