В Узбекистане проведены переговоры с турецкой компанией «Limak Holding»

БАКУ /Trend/ - Заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков провел переговоры с руководством турецкой компании «Limak Holding» в лице ее почетного президента Нихата Оздемира, передает Trend со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе диалога были обсуждены перспективы организации деятельности турецкой компании в Узбекистане, имея в виду реализацию крупных инвестиционных проектов в сферах тепло- и гидроэнергетики, переработки сельскохозяйственной продукции и развития туристической инфраструктуры.

Турецкой стороной был представлен обзор о деятельности компании, планах на ближайшую перспективу, а также выражен интерес к работе в Узбекистане и готовность к тесному сотрудничеству для проработки практических аспектов реализации рассматриваемых проектов.

Также была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы с привлечением экспертов и специалистов «Limak Holding» с целью обмена опытом и внедрения передовых турецких технологий в области строительства объектов энергетической инфраструктуры.

По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие шаги по взаимодействию в рамках обсужденных направлений сотрудничества и договорились поддерживать тесные контакты для оперативной проработки возникающих вопросов.